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Jimmy Durmaz, Galatasaray için Türkiye’de

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Jimmy Durmaz, Türkiye'ye geldi. Galatasaray'ın Türk pasaportlu İsveçli futbolcu ile sözleşme imzalaması bekleniyor

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Jimmy Durmaz, Galatasaray için Türkiye’de
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Galatasaray’ın gündeminde olan Jimmy Durmaz, transfer söylentilerini arttıran bir paylaşım yaptı.

Toulouse ile sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, sosyal medya hesabından "Yakında Türkiye'deyim" mesajı yolladı.

Menajeri aracılığıyla Galatasaray ile görüşmelerini sürdüren Jimmy Durmaz'ın transfer döneminin resmen başlamasıyla birlikte sarı - kırmızılı takıma imza atması bekleniyor.

Türk pasaportu olan İsveçli oyuncu, imza parasıyla birlikte yıllık 2 milyon euro talep ediyor.

Bu rakamı çok bulan sarı-kırmızılı kulüp ise 1 milyon 500 bin euroya Jimmy'yi ikna ederek, Sinan Gümüş'ün boşluğunu da doldurmayı planlıyor.

Toulouse formasıyla geçen sezon ligde 36 maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 4 gol attı, 1 de asist yaptı.

Tecrübeli sol kanat, 2012-2014 yılları arasında Gençlerbirliği forması giymiş ve 65 maçta 11 kez fileleri sarsmıştı.

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