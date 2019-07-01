Jimmy Durmaz Galatasaray için İstanbul'da

Galatasaray için İstanbul'a gelen Jimmy Durmaz TRT SPOR mikrofonlarına özel açıklamalarda bulundu.

Durmaz TRT SPOR mikrofonlarına yaptığı açıklamada ''Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Galatasaray harika bir kulüp. Fatih Terim çok beğendiğim teknik adamlardan biri. Onunla çalışmak onur verici olacak. Gençlerbirliği’nde iki iyi sezon geçirdim. Yine iyi bir sezon geçireceğimden eminim.'' ifadelerini kullandı.

Daha önce Türkiye'de Gençlerbirliği'nde oynayan Jimmy Durmaz, geçen sezon Fransız ekibi Toulouse'da forma giydi.

Geçen sezon Toulouse formasıyla ligde 36 maça çıkarken, 4 gol atıp 1 de asist yapan Jimmy Durmaz'ın bonservisi elinde bulunuyor.