Jeremain Lens derbide ilki yaşamak istiyor

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Jeremain Lens, Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile oynayacakları derbi maçını kazanarak, sarı-kırmızılı takım karşısında deplasmandaki ilk galibiyet sevincini yaşamak istediğini söyledi

Hollandalı futbolcu, takımının BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenmanı öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Galatasaray derbisine hazırlanmak için bir haftalık bir sürelerin olduğunu belirterek, "Tabii ki çok büyük bir maç, bu tip maçları diğer maçlarla kıyaslayamazsınız. Bizde her oyuncu hazır durumda. Büyük maçları oynamayı hepimiz seviyoruz. Türkiye kariyerimde henüz Galatasaray deplasmanında kazanmadım. Ben de artık bu ilki yaşamak istiyorum." dedi.

Takım olarak son birkaç haftada iyi performans gösterdiklerine dikkati çeken Lens, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kaybettiğimiz Başakşehir maçı da bu iyi performanslara dahil. Topa daha çok sahip oluyoruz, yakaladığımız pozisyon sayısı gözle görülür şekilde arttı. Sadece bireysel anlamda değil takım olarak da çok doğru işler yapıyoruz. Özellikle topa sahip olma ve daha çok fırsat yakalama konusunda gözle görülür gelişim kaydettik. Ben de daha çok pozisyona girersem, gol atarsam; bu da beni mutlu edecek. Kişisel performansımın da iyi olduğunu düşünüyorum. Şimdi yapmamız gereken bunu devam ettirmek."