Jeffrey yeniden Bağcıl’da

Hamit SAKALLI

K-PET Birinci Lig’de ikinci devrede üst sıralara yükselmeyi hedefleyecek olan Bostancı Bağcıl, Yüksel Tok yönetiminde çalışmalarını sürdürürken, yeni transferlerle de takımın kadrosu güçleniyor. Bostancı Bağcıl, futbolumuzun önemli orta saha oyuncularından olan ve sezonlarda da takımın formasını giymiş Makati Jefrrey’i kadrosuna kattı. Yerli statüde oynayan Makati Jefrrey, Bostancı Bağcıl’ın geçtiğimiz gün Göçmenköy ile 3-3 berabere kaldığı hazırlık maçında orta sahada başarıyla oynadı. Jefrrey, son olarak sezonun ilk devresinde Merit Alsancak Yeşilova’da forma giymişti.