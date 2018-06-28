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Japonya, Kolombiya’ya duacı

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Rusya'da devam eden 2018 FIFA Dünya Kupası'nın H Grubu mücadelesinde Polonya, Japonya'yı 1-0 yendi. Japonya, Senegal'den daha az sarı kart gördüğü için rakibine fair play puanında üstünlük sağlayarak adını üst tura yazdırdı

Japonya, Kolombiya’ya duacı
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Japonya, Polonya'ya 1-0'lık skorla boyun eğse de kurallar gereği Senegal'den daha az sarı kart gördüğü için ikincilikle turladı...

2018 Dünya Kupası H Grubu'nda Japonya, turnuvaya veda etmesi kesinleşen Polonya'ya 1-0'lık skorla boyun eğse de son 16 turuna adını yazdırdı.

Japonya, Senegal ile aynı puana, aynı averaja ve aynı sayıda gole sahip olmasına rağmen FIFA kuralları gereği daha az sarı kart gördüğü için grubu ikinci sırada tamamladı.

Japonya, oynadığı üç grup maçında 4, Senegal ise 6 sarı kart görmüştü.

Polonya'ya galibiyeti getiren golü 60. dakikada Jan Bednarek kaydetti.

Grubu 4 puanla ikincilikle bitiren Japonya, son 16 turunda G Grubu'nun lideriyle eşleşecek.

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