James, Çetinkaya için geliyor

Necati KÜLAHLILAR

K-PET Süper Ligin ilk devresinin son 6 haftasını namağlup tamamlayan ve topladığı 14 puanla düşme hattından, play out hattına tırmanan Çetinkaya, ikinci devrede play out oynamamayı hedefleyecek.

Bu hedef doğrultusunda teknik direktör Mehmet Bolkan yönetiminde ikinci devre hazırlıklarına başlayan Çetinkaya, yabancı futbolcularında da değişikliğe gidecek. Amani ve Boniface’i satış listesine koyan Çetinkaya, sezon başından bu yana takımla çalışan Samuel’i kadroya katacak.Çetinkaya’nın kadroda düşündüğü diğer yabancı futbolcu ise James Ogbongha olacak.

Teknik direktör Mehmet Bolkan ile Türk Ocağı’nda Kıbrıs Kupası kazanmış olan James, Girne Halk Evi’nde de forma giymişti.Çetinkaya, 8 Ocak’ta başlayacak kampında yabancı futbolcularını deneme şansı da bulacak.