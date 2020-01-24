Jahovic Antalyaspor’da

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yollarını ayıran Adis Jahovic'i kadrosuna kattı

Antalyaspor ile 1 yılı opsiyonlu, 2.5 yıllık sözleşme imzalayan 32 yaşındaki Makedon forvet AdisJahovic, "Takımı yukarı çıkarmak için elimizden geleni yapacağız. Hedefimizi biliyorum. Hedefi gerçekleştirmek için maksimum performans vereceğime söz veriyorum" dedi.

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor'da forma giyen golcü futbolcu AdisJahovic'i renklerine bağladı. Kırmızı beyazlılar Antalya Stadyumu'nda düzenlenen törende, Jahovic ile 1.5 yıl sonunda bir yıl uzatma opsiyonlu sözleşme imzaladı. Törende konuşan Antalyaspor Futbol Şube Sorumlusu Aytaç Altay, Jahovic ile 5'inci transferi gerçekleştirdiklerini belirtti. Jahovic'in Türkiye ligini tanıdığını anlatan Altay, "Kendisini ispatlamış, gol krallığı bulunan bir arkadaşımız. Umarım Antalyaspor'da gollerine devam edip, hem kupada hem ligde önemli başarılar almamıza yardımcı olur. 1.5 yıl artı 1 yıl olmak üzere 2.5 yıllık anlaşma yaptık. Bu hafta itibarıyla pazar Denizli maçında, Antalyaspor kariyerine başlayacak. Antalyaspor'daki kariyerini iyi bitirmesini umuyorum" dedi.

ERSAN ADEM GÜLÜM İLE 1.5 YILLIK ANLAŞMA

Aytaç Altay, 32 yaşındaki stoper Ersan AdemGülüm'le de 1.5 yıllık anlaşma yaptıklarını belirtti. Ersan'ın Antalyaspor için uzun yıllar hizmet verip, takıma katkı sağlamasını dileyen Altay, orta sahaya bir transfer gerçekleştirmek istediklerini söyledi.