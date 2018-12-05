banner107
Dikmen'i sel suları bastı
Dikmen'i sel suları bastı
391 0
Lefkoşa'da bazı işyerlerini ve evleri su bastı
Lefkoşa'da bazı işyerlerini ve evleri su bastı
143 0
Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
133 0
Denner şampiyonluğa tırmandı
Denner şampiyonluğa tırmandı
22 0
Zincirleme kaza ucuz atlatıldı
Zincirleme kaza ucuz atlatıldı
232 0
Hamitköy dört dörtlük
Hamitköy dört dörtlük
272 0
Baştaş-Koyuncu ikilisi zirvede
Baştaş-Koyuncu ikilisi zirvede
61 0
Mitsubishi Eclipse Cross'a RJC 2019 Yılın Otomobili ödülü
Mitsubishi Eclipse Cross'a RJC 2019 Yılın Otomobili ödülü
47 0
banner82

İzzigil turnuvasının şampiyonu Değirmenlik

banner27

Müsteyde İzzigil Karabulut ve Derviş İzzigil anısına organize edilen, Minikler Anı Futbol Turnuvası şampiyonu Değirmenlik oldu

banner210
İzzigil turnuvasının şampiyonu Değirmenlik
banner215

Merhumlar Müsteyde İzzigil Karabulut ve Derviş İzzigil anısına organize edilen, Minikler Anı Futbol Turnuvası oynanan final karşılaşması ile tamamlandı.

2008 doğumlu ve üzeri miniklerin mücadele ettiği, 2-4 Aralık tarihleri arasında ilk kez düzenlenen Derviş İzzigil – Müsteyde İzzigil Karabulut Minikler Anı Futbol Turnuvası’na Gençler Birliği, Mağusa Türk Gücü(2 takım), Mormenekşe, Yeni Boğaziçi, İskele Trabzonspor Derneği, Değirmenlik, Karadeniz 61 takımları katıldı.

Derviş İzzigil – Müsteyde İzzigil Karabulut Minikler Anı Futbol Turnuvası finalinde Değirmenlik rakibi Mağusa Türk Gücü’nü 1-0 mağlup ederek turnuva şampiyon oldu. Turnuvanın üçüncülük karşılaşmasında ise Gençler Birliği, Yeni Boğaziçi’ni, 3-0 mağlup ederek turnuvayı üçüncü olarak tamamladı.

Final karşılaşması öncesinde merhumların aile ve yakınlarından oluşan kırmızı ve siyah takımdan oluşan masterler gösteri maçını 1-0 kırmızı takım kazandı.

Final karşılaşmasının aradından düzenlenen ödül töreninde takımlara kupaları, Derviş İzzigil’in kardeşi Halil İbrahim Orun, Müsteyde İzzigil Karabulut’un eşi Kemal Karabulut, İskele Belediyesi Meclis Üyeleri Sefa Kurukafa ve Huriye Kaşer tarafından verildi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.