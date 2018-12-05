İzzigil turnuvasının şampiyonu Değirmenlik

Müsteyde İzzigil Karabulut ve Derviş İzzigil anısına organize edilen, Minikler Anı Futbol Turnuvası şampiyonu Değirmenlik oldu

Merhumlar Müsteyde İzzigil Karabulut ve Derviş İzzigil anısına organize edilen, Minikler Anı Futbol Turnuvası oynanan final karşılaşması ile tamamlandı.

2008 doğumlu ve üzeri miniklerin mücadele ettiği, 2-4 Aralık tarihleri arasında ilk kez düzenlenen Derviş İzzigil – Müsteyde İzzigil Karabulut Minikler Anı Futbol Turnuvası’na Gençler Birliği, Mağusa Türk Gücü(2 takım), Mormenekşe, Yeni Boğaziçi, İskele Trabzonspor Derneği, Değirmenlik, Karadeniz 61 takımları katıldı.

Derviş İzzigil – Müsteyde İzzigil Karabulut Minikler Anı Futbol Turnuvası finalinde Değirmenlik rakibi Mağusa Türk Gücü’nü 1-0 mağlup ederek turnuva şampiyon oldu. Turnuvanın üçüncülük karşılaşmasında ise Gençler Birliği, Yeni Boğaziçi’ni, 3-0 mağlup ederek turnuvayı üçüncü olarak tamamladı.

Final karşılaşması öncesinde merhumların aile ve yakınlarından oluşan kırmızı ve siyah takımdan oluşan masterler gösteri maçını 1-0 kırmızı takım kazandı.

Final karşılaşmasının aradından düzenlenen ödül töreninde takımlara kupaları, Derviş İzzigil’in kardeşi Halil İbrahim Orun, Müsteyde İzzigil Karabulut’un eşi Kemal Karabulut, İskele Belediyesi Meclis Üyeleri Sefa Kurukafa ve Huriye Kaşer tarafından verildi.