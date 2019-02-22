İzmir'de Trabzon fırtınası

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor, İzmir'de Göztepe'yi 3-1 yendi

Stat: Bornova

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Süleyman Özay, Hakan Yemişken

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Kadu, Berkan Emir (Dk. 68 Halil Akbunar), Serdar Gürler, Borges (Dk. 46 Deniz Kadah), Poko, Yasin Öztekin, Castro, Jerome (Dk. 74 Ghilas)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Ekuban (Dk. 86 Hasan Batuhan Artarslan), Sosa, Abdulkadir Parmak (Dk. 90+4 Ali Osman Karnapoğlu), Nwakaeme, Yusuf Yazıcı (Dk. 90+2 Murat Cem Akpınar), Rodallega

Goller: Dk. 27 Rodallega, Dk. 73 Abdulkadir Parmak, Dk. 90 Kadu (kendi kalesine) (Trabzonspor), Dk. 71 Deniz Kadah (penaltıdan) (Göztepe)

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaştı.

Bornova Stadı'nda oynanan maçta Trabzonspor, rakibini 3-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Karşılaşmanın 3. dakikasında Sosa'nın ceza alanı dışından attığı sert şutta top yandan dışarı çıktı.

5. dakikada Berkan'ın sol kanattan yaptığı ortada ceza alanı içindeki Jerome'nin vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

20. dakikada Castro'nun ceza alanı dışından kaleye gönderdiği top yandan dışarı çıktı.

GOL 27. dakikada Trabzonspor öne geçti. Göztepe'nin kullandığı köşe vuruşundan sonra top orta alandaki Yusuf Yazıcı'ya kadar geldi. Hızlı gelişen atakta Yusuf Yazıcı'nın pasıyla topla buluşan Rodallega bir süre topla ilerledikten sonra meşin yuvarlağı tekrar Yusuf Yazıcı'ya aktardı. Yusuf Yazıcı'nın ceza alanı içine girdikten sonra attığı şutta kaleci Beto'dan dönen topla buluşan Rodallega kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1

Müsabakanın ilk yarısı, Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci Yarı

52. dakikada Ekuban'ın pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Yusuf Yazıcı'nın şutunda top kaleci Beto'da kaldı.

GOL 69. dakikada ceza sahası içinde Hosseini ile girdiği iki mücadelede Serdar Gürler yerde kaldı hakem Mustafa Öğretmenoğlu beyaz noktayı gösterdi. 71. dakikada penaltı atışını kullanan Deniz Kadah'ın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

GOL 73. dakikada Trabzonspor tekrar öne geçti. Ceza alanına topla giren Nwakaeme, meşin yuvarlağı ceza alanı dışındaki Abdulkadir Parmak'a aktardı. Bu oyuncunun yaptığı sert vuruşta top filelerle buluştu: 1-2

GOL 90. dakikada sağ kanatta Yusuf Yazıcı, iki rakibinin arasından pasını Abdulkadir Parmak'a verdi. Bu futbolcunun yaptığı ortada ceza alanı içindeki Kadu'nun ters vuruşunda top ağlara gitti: 1-3

Karşılaşma, Trabzonspor'un 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.