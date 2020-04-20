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“İtiraz etme zamanı değil. Çıkıp oynayacağız”

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, liglerin başlama süreci hakkında açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, "İtiraz etme, bahane üretme zamanı değil. Çıkıp oynayacağız" dedi.

“İtiraz etme zamanı değil. Çıkıp oynayacağız”

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüs salgının sonrası liglerin geleceği hakkında Milliyet Gazetesi'ne konuştu.

Ligler başlamadan önce yapılacak hazırlık sürecinin farklı olacağını ifade eden tecrübeli çalıştırıcı, en az 3 haftaya ihtiyaçlarının olduğuna dikkat çekti. Terim, "Hızlandırılmış yöntemlerle; bilimsel, fiziksel, teknik verileri harmanlayarak hazırlanacağız" dedi. 

Futbolcuların sahada ve topla çalışmaları gerektiğini vurgulayan Fatih Terim, "En az kayıpla işi bitireceğiz. Mevcut şartlarda en idealini yapmaya çalışacağız. Her şeyi iyi yaptık diyelim, gene de psikolojik rahatsızlık var” şeklinde konuştu. 

Oyuncuların hızlandırılmış yöntemlerle hazırlanma sürecinde sakatlık riskinin olduğunu belirten deneyimli teknik adam, "Şartlar böyle, itiraz ve bahane üretmek yok. Çıkıp oynayacağız. Hiç dilemem, hiç istemem ama sakatlanan da sakatlanacak. Yapacak bir şey yok.” ifadelerini kullandı. 

Fatih Terim, ligde kalan 8 haftanın; bir takımın haftada 2 maç yaparak organize edilmesine sıcak baktığını ancak maç günlerinin farklı şekilde planlanabileceğini söyledi. 

Terim, "Madem bir takım haftada iki maç oynayacak, ilk maçlar pazartesi, salı, çarşamba oynansın. İkinci maçlar cuma, cumartesi, pazar yapılsın. İlk maçını pazartesi oynayan takım, ikinci maçını cuma, salı günü oynayan takım cumartesi, çarşamba oynayan takım da pazar günü ikinci maçlarını yapsın" dedi.  

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