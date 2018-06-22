İsviçre’den müthiş geri dönüş

2018 Dünya Kupası E Grubu mücadelesinde İsviçre, 1-0 geri düştüğü maçta Sırbistan'ı 2-1 mağlup etti. İsviçre'ye galibiyeti getiren goller 52. dakikada Granit Xhaka ve 90+1'de Xherdan Shaqiri'den geldi

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası E Grubu ikinci maçında Sırbistan ile İsviçre karşılaştı.

Kaliningrad Stadı'nda oynanan mücadele 2-1 İsviçre'nin galibiyetiyle sona erdi.

Sırbistan 5'inci dakikada Mitrovic ile 1-0 öne geçti.

İsviçre bu gole 52'nci dakikada Xhaka ile karşılık verdi. 1-1

İkinci yarıda etkili oyununu sürdüren İsviçre 3 puana 90'ıncı dakikada ulaştı. İsviçre'yi öne geçiren golü Shaqiri attı.

Bu sonuçla İsviçre puanını 4'e çıkardı. Sırbistan 3 puanda kaldı. Grupta Brezilya'nın da 4 puanı bulunuyor.

İki maçta da puanla tanışamayan grubun diğer ekibi Kosta Rika Dünya Kupasına veda etti.