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İstikamet Borataş

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İstikamet Borataş
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Soydan SAKALLI

K-PET Süper Ligde zor günler geçiren Düzkaya’da, teknik adam Orçun Volkan görevinden istifa etmişti.

Vedat Hacıabitoğlu başkanlığındaki Düzkaya yönetimi yeni teknik direktörü belirlemek için çalışmalarını sürdürürken, deneyimli teknik direktör Mustafa Borataş’a teklif götürdü. Teklife sıcak bakan Mustafa Borataş bugün yeniden Düzkaya yönetimi ile bir araya gelerek görüşme gerçekleştirecek. Mustafa Borataş’ın, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Eğitim Birimi başkanlığı görevinde olması şu an tek engel olarak görülüyor.

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