İstikamet Asya

Meclis Başkanı Tebbrüken Uluçay, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ile Cumhuriyet Meclisi heyetlerinin, Asya Futbol Federasyonu ile görüş alışverişinde bulunarak, Asya Futbol Federasyonunun içerisinde nasıl yer alınabileceği konusunda görüş alışverişinde bulunulduğunu açıkladı

Meclis Başkanı Tebbrüken Uluçay, Kıbrıs Türk halkının haklı sesini dünyaya duyurmak için mücadele vermekten kaçınılmaması gerektiğini, bundan vazgeçmeyeceklerini belirterek, “Gerekirse iğneyle kuyu kazacağız” dedi.

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Radyo Güven’de yayınlanan Gündem Özel Programı’na konuk olarak, açıklamalarda bulundu.

Teberrüken Uluçay açıklamalarında, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin davetiyle Asya Parlamenterler Asamblesine katıldıklarını ve buradaki toplantılarda Meclis Başkanlarıyla bir araya gelerek, ülkenin ekonomik ve siyasi durumunun yanında Kıbrıs Türk gençlerinin uğradığı haksız spor ambargolarını da anlatmaya çalıştıklarını kaydetti.

Uluçay, futbolun dünyada en çok sevilen bir spor olduğunu ve bu alanda neler yapılabilir diye düşündüklerini ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ile Cumhuriyet Meclisi heyetlerinin, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği’nin 69’uncu Genel Kurulu çerçevesinde Paris’te bulunan FIFA yetkilileriyle de temaslar gerçekleştirdiğini ve Asya Futbol Federasyonu ile görüş alışverişinde bulunma fırsatını yakalayarak taleplerini ilettiklerini belirtti.

MTG’nin dostluk maçı gündemde

Asya Futbol Federasyonunun içerisinde nasıl yer alınabileceğiyle ilgili görüş alışverişinde bulunulduğunu ve bir dostluk maçının yapılması talebinde bulunduklarını da ifade eden Uluçay, hatta Türkiye ile de dostluk maçları yapmayı düşündüklerini, Kıbrıs Türk Futbol Liglerinde bu sezon şampiyon olan Mağusa Türk Gücü takımıyla Türkiye’nin futbol takımlarından birinin bir dostluk maçı yapmasıyla ilgili taleplerini de aktardıklarını, bunun olumlu neticelerini ileride almayı ümit ettiğini dile getirdi.