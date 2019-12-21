İstanbul’da yılın son derbisi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında bugün sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak yılın son derbisini hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak. Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında Mete Kalkavan, Volkan Bayarslan ve Mustafa Emre Eyisoy görev alacak.

Ligde oynadığı son 4 maçta sadece 1 kez galip gelebilen sarı-lacivertliler, son hafta deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 3-1 yenildi. Sarı-lacivertliler, derbi mücadelesi öncesi topladığı 25 puanla haftaya 5. sırada girdi.

Ligde üst üste 6 galibiyet aldıktan sonra geçen hafta sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup olan Beşiktaş, 27 puan ve averajla haftaya üçüncü sırada girdi.

Muhtemel 11'ler:

Fenerbahçe: Altay, Isla, Serdar, Zanka, Dirar, Gustavo, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, MaxKruse, Tolga Ciğerci, Vedat Muriç.

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Victor Ruiz (Roco), Rebocho, Atiba, Elneny,Diaby,Ljajic, Caner, Burak.