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İstanbul'da nefes kesen maçta kazanan yok

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Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa evinde BtcTurk Yeni Malatyaspor ile 2-2 berabere kaldı

İstanbul'da nefes kesen maçta kazanan yok
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Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşma karşılıklı atılan gollerle 2-2 sona erdi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Kasımpaşa, 13. dakikada Koita'nın attığı şık golle BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında 1-0 öne geçti.

Konuk ekipte Robin Yalçın 17. dakikada sarı kart gördü. Mücadelede ilk yarı Kasımpaşa'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda Yeni Malatyaspor, 61. dakikada Jahovic ile beraberliği yakalarken, 68 dakikada da Veysel Sarı'nın kendi kalesine attığı golle 2-1 öne geçti.

Karşılaşmada son sözü 90+3. dakikada Kasımpaşa adına Khalili söyledi.

BtcTurk Yeni Malatyaspor'da 77. dakikada Robin Yalçın, 85. dakikada da teknik direktör Segen Yalçın kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından BtcTurk Yeni Malatyaspor17'ye,  Kasımpaşa ise 12'ye yükseltti.

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