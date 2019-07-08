İskele’de şampiyon Değirmenlik

Mehmet Berkel Minikler Anı Turnuvası tamamlanırken Değirmenlik, Kaplıca’yı 6-0 mağlup ederek şampiyon oldu

İskele Festivali’yle birlikte 29 Haziran’dan bu yana süren Mehmet Berkel Minikler Anı Turnuvası tamamlandı.

Larnaka Gençler Birliği, İskele Trabzon, Mehmetçik, Değirmenlik, Yarköy Pamukkale ve Kaplıca’nın mücadele ettiği Mehmet Berkel Anı Turnuvası önceki akşam oynanan final karşılaşmalarıyla sona erdi. Final mücadelesi Değirmenlik - Kaplıca ile arasında, üçüncülük mücadelesi ise Larnaka Gençler Birliği ile 1461 İskele Trabzon Spor arasında yaşandı.

ŞAMPİYONUN ADI BU SENE DEĞİRMENLİK

İskele Festivali kapsamında her yıl bir isim anısına düzenlenen halı saha turnuvası bu yıl Mehmet Berkel anısına gerçekleştirildi. 29 Haziran’da başlayan ve 5 gün süren turnuvanın her bir saniyesi centilmence geçti. Asıl kazananın dostluk olduğu turnuvaya bu yıl adını altın harflerle yazdırmayı başaran takım ise Değirmenlik oldu. Rakibi Kaplıca ile finalde karşılaşan Değirmenlik, rakibini 6-0 mağlup ederken Kaplıca turnuvayı 2. sırada tamamladı.

L. GENÇLER BİRLİĞİ, ADINI 3.’LÜĞE YAZDIRDI

Değirmenlik’in birinci, Kaplıca’nın ikinci tamamladığı turnuvada dün akşam 3.lük karşılaşması da oynandı. Larnaka Gençler Birliği ile 1461 İskele Trabzon Spor arasında oynanan maçta 3’lük kupası da sahibini buldu. Larnaka Gençler Birliği rakibi 1461 İskele Trabzon Spor’u 4-2 mağlup ederek 3.’lük kupasını evine götüren taraf oldu.1461 İskele Trabzon Spor da turnuvayı 4. sırada tamamladı.