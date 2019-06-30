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İskele’de minikler Halı Saha’da buluştu

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İskele’de minikler Halı Saha’da buluştu
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İskele’nin yitirdiği önemli değerler anısına her yıl İskele Festivali bünyesinde düzenlenen Minikler Halı Saha Turnuvası yine çekişmeli maçlara sahne oluyor. İlk karşılaşmaları Cumartesi akşam oynanan halı saha turnuvasında gol yağmuru yaşandı.  İskele Belediyesi Spor Tesisleri’nde düzenlenen turnuvanın açılış karşılaşmalarını futbol severlerin yanı sıra İskele Festivali Spor Komitesi Başkanı aynı zamanda İskele Belediyesi Meclis Üyesi Çağlar Karadağ da izledi.

RAKİBİNİ 20-1 MAĞLUP ETTİ

Bu yıl İskele’nin sevilen isimlerinden merhum Mehmet Berkel Anısına düzenlenen futbol turnuvasının açılış vuruşunu Berkel Ailesi yaptı. Rahmetli Mehmet Berkel’in oğlu RifatBerkel ile kızı MünüseBerkel Tarcan’ın vuruşuyla başlayan turnuvada dün akşam 3 karşılaşma oynandı. İlk maç Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü-Mehmetçik Spor Kulübü arasında oynandı. 21 golle tamamlanan karşılaşmada yüzü gülen taraf Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü oldu. Rakibi Mehmetçik’i 20 golle mağlup eden Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü bu turnuvada da iddiasını gösterdi.

1 PUANA RAZI GELDİLER

Anı turnuvasında ikinci karşılaşma ise Yarköy Pamukkale Spor Kulübü ile Kaplıca Spor Kulübü arasında oynandı. İskele’nin son dönemde adından söz ettiren takımı Yarköy Pamukkale Spor Kulübü, rakibi Kaplıca Spor Kulübü ile oynadığı karşılaşmadan berabere ayrıldı. Her iki takım 1 puanla geceyi tamamladı.

TURNUVA 7 TEMMUZ’A KADAR DEVAM EDECEK

7 Temmuz Pazar günü oynanacak final karşılaşmalarıyla son bulacak Mehmet Berkel Anı Turnuvası’nda 1 Temmuz Pazartesi akşamı 1461 İskele Trabzon SK ile Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü ve Değirmenlik Spor Kulübü ile Yarköy Pamukkale Spor Kulübü karşı karşıya gelecek.

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