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İskele’de gündem Şerifoğlu

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Gençler Birliği’nde teknik direktör Hasan Topaloğlu ile yollar ayrılırken, Eralp Şerifoğlu ve ekibine teklif götürüldü. Hasan Topaloğlu ile sözleşme fesh edildikten sonra Eralp Şerifoğlu’nun Gençler Birliği yönetimi ile masaya oturması bekleniyor

İskele’de gündem Şerifoğlu

Necati KÜLAHLILAR

K-PET Birinci Ligde geçtiğimiz hafta sonu lider Mesarya’ya mağlup olarak K-PET Süper Lige direk çıkma hedefinden uzaklaşmaya başlayan Gençler Birliği’nde teknik direktör Hasan Topaloğlu ile yollar ayrıldı.

Sezon başında ve ara transferde yapılan önemli transferlere rağmen, sakat futbolcuların da çokluğuyla istediği sonuçları alamayan Gençler Birliği’nde teknik heyet değişikliği sonrasında başkanRifatBerkel, yeni teknik adamı belirleyeceklerini açıkladı.

Edindiğimiz bilgilere göre Gençler Birliği yönetimi, Yeni Boğaziçi’ni, BTM Birinci Lig Kırmızı Grupta şampiyonluğa taşıyan Eralp Şerifoğlu ve ekibine teklif götürdü. Ancak Eralp Şerifoğlu, Gençler Birliği yönetiminin Hasan Topaloğlu ile sözleşmesini henüz fesh etmemesinden dolayı görüşmeyi bekletmeye aldı.

Hasan Topaloğlu ile Gençler Birliği arasındaki maddi konular çözüldükten sonra Eralp Şerifoğlu’nun Gençler Birliği yönetimi ile masaya oturması bekleniyor.

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