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İskele’de gol yok, puan var

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Gençler Birliği ile ekibi Baf Ülkü Yurdu golsüz berabere kalarak, birer puanı hanelerine yazdırdılar. Gençler Birliği puana rağmen sonunculukta kalırken, Baf Ülkü Yurdu maç fazlasıyla ikinciliğe yükseldi

İskele’de gol yok, puan var
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İskele Stat: Cumhuriyet Stadı

Hakemler: Emre Öztaşlı,Ömer Doğru,Necmi Bulut,Timur Ercan Bodi

Gençler Birliği: Ali Aydemir,Kadir Erol,Sinan Öğüt,Hasan Sarıoğlu,Mustafa Tekpınar,Martins,Elvis ,Tacettin Köse(Dk.58 Berk Kaya),İbrahim Köse,Ahmet Aygörmez(Dk.74 Cenker)

Baf Ülkü Yurdu: Erdoğan Nay,Ahmet Hatay,İbrahim Hatay,Berk Şen,Azat Tip(Dk.77 Hürcan),Hasan Sedatgil,Lawal,Joseph,Hüseyin Hürben(90+2 Solomonson),Erdinç Börekçi,Mehmet Göktaş(Dk.77 Tahsin Denizsever)

K-PET Süper Lig sonuncusu Gençler Birliği, hafta içerisinde göreve gelen Vasıf Aksaka’nın teknik direktörlüğünde çıktığı maçta, son haftaların formda ekibi Baf Ülkü Yurdu ile golsüz berabere kalarak, ikinci puanını hanesine yazdırdı. 3 maçlık galibiyet serisi sonlanan Baf Ülkü Yurdu ise ilk beraberliğini aldı.

Dk.22:Soldan Joseph’in pasında Hüseyin Hürben’in vuruşunda top yandan dışarıya çıktı.

Dk.33:Savunma arkasına atılan topta Kevin sol çaprazda ceza sahasına girdi vuruşunda Erdoğan Nay kurtadı.

Dk.37:Sol kanattan  yapılan ortaya yerden gelen topu İbrahim Köse vurdu topu dışarı attı.

Dk.80:İbrahim Köse ortaladı Sinan Kafa’yı vurdu kaleci son anda köşede kornere çeldi.

Dk.84 .Soldan kullanılan serbest vuruşta arka direkte Mustafa Tekpınar kafayı vurdu fakat top dışarı çıktı.

Dk.89:Kevin savunmadan kaptı topu vuruşunda kaleci Erdoğan iki hamlede topu kurtardı.

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