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İskele’de ‘Emir’ yerine getirildi

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Gençler Birliği, Lefke'yi 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi

İskele’de ‘Emir’ yerine getirildi
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Stad: Cumhuriyet Stadı

Hakemler: Hakan Muhtaroğlu, Ahmet Özkurtuluş, Kaan Koday

Gençler Birliği: Mehmet Kabasakal, Baran Esenler, Kadir Erol, Hasan Sarıoğlu (DK.87 Mehmet Koyuncu), Emir Dolu, Ahmet Kaya (Dk.53 Tonbara), Berk Kaya, İbrahim Köse (Dk.65 Ömer Albayrak), Sertan Kurukafa, Emeka, Saddam.

Lefke: Mehmet Özeralp, Çağrı Kıral (DK.30 Yılmaz Şipal), Aykut Esmeraslan, Yakup Esmeraslan, Rahmi Çelik, Burak Koçar, Semih Ünaldı, Arif Solkanat (Dk.69 Mehmet Toros), Allen, Candy, Kaan Savaşkan(Dk.78 Zekai Serdar)

Goller: Burak Koçar(Dk.7) (Lefke), Sertan Kurukafa (Dk.11), Emir Dolu(Dk.75) (Gençlerbirliği)

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası ikinci tur mücadelesinde Gençler Birliği sahasında konuk ettiği Lefke'yi, maçı Boran'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi tamamlamasına ve 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 yenmeyi başarıp çeyrek finale yükseldi.

Ligde zor günler geçiren İskele ekibi Gençler Birliği'ne moral getiren galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Sertan ve 75. dakikada penaltıdan Emir kaydetti. Emir Dolu savunmadaki başarılı futboluyla da turun geçilmesine büyük katkı koydu. Lefke'nin tek golünü ise 7. dakikada Burak attı.

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