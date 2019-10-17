İskele’de Dayı’nın gecesi

K-PET Birinci Ligde 6. hafta bu akşam İskele Cumhuriyet Stadı’nda oynanacak olan Gençler Birliği – Mesarya maçı ile başlayacak. Zorlu gecede şampiyonluk hedefinde olan 2 takım Gençler Birliği ile lider Mesarya kozlarını paylaşacaklar.

Geçtiğimiz hafta ilk mağlubiyetini alan Gençler Birliği, lider Mesarya’ya ilk puan kayıplarını yaptırtmayı hedefleyecek. Mesarya ise bire bir rakibini deplasmanda devirip, yoluna kayıpsız devam edecek. Maçı Fehim Dayı yönetecek.

K-PET Birinci Ligde 6. haftanın programı şöyle:

18 Ekim Cuma, Saat 19:00

Gençler Birliği – Mesarya, Cumhuriyet Stadı, Fehim Dayı

19 Ekim Cumartesi, Saat 15:30

Yonpaş Dumlupınar – Dörtyol, Dr Fazıl Küçük Stadı, Hakan Muhtaroğlu

Karşıyaka – Yalova, Ergin Şahdur Stadı, Kerem Eran

Ozanköy – Mormenekşe, Mustafa Özkayım Stadı, Ferhat Tuna

20 Ekim Pazar, Saat 15:30

Bostancı Bağcıl – Maraş, Bağcıl Stadı, Zekai Töre

Esentepe – Lapta, Erdal Barut Stadı, Ali Özer

Görneç – GHE, 3 Şehitler Stadı, Hüseyin Eyyüpler

