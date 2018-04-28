İskele zevkten dört köşe

En önemli rakibi Yeniboğaziçi’ni deplasmanda 4-1 mağlup eden Gençler Birliği, play out maçlarına avantajlı girme şansı elde ederken, sıralamada Gençlik Gücü’nün de üzerine çıktı. Yeniboğaziçi ise direk düşme hattına geriledi. Play out hattına yükselen Yalova az da olsa var olan umutlarını artırdı

K-Pet Süper Lig'de 29. hafta mücadelesinde haftanın en önemli mücadelesinde Yeniboğaziçi ile Gençler Birliği karşı karşıya geldi. Mücadele konuk Gençler Birliği'nin 4-1 üstünlüğünde sonuçlandı.

Gençler Birliği'ne galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Mehmet, 31 ve 75. dakikalarda İbrahim Köse ve 90+2. dakikada Tonbara kaydetti. Bu sonuçla Gençler Birliği puanını 34'e yükseltirken, Yeniboğaziçi 23 puanda kaldı.

Gençler Birliği aldığı 3 puanla play out hattında, altındaki takımlarla puan farkını açarak son haftaya avantajlı girdi. Düme hattına gerileyen Yeniboğaziçi ise play out oynasa da ligde kalma şansını oldukça azalttı.

YALOVA UMUTLANDI

K-Pet Süper Lig'de 29. hafta mücadelesinde Cihangir’de oynanan maçta Türk Ocağı’nı 2-0 mağlup eden Yalova yeniden play out hattına yükseldi.

Son hafta maçını kazanıp, Gençlik Gücü ile Gençler Birliği’nin kaybetmesini bekleyecek olan Yalova az da olsa var olan umutlarını artırdı.

BAF, OZANKÖY’Ü YOLCU ETTİ

K-Pet Süper Lig'de 29. hafta mücadelesinde Ozanköy ile Baf Ülkü Yurdu karşı karşıya geldi. Mücadele 7-1 konuk Baf Ülkü Yurdu'nun üstünlüğünde sonuçlandı.

Baf Ülkü Yurdu'na galibiyeti getiren golleri 3 ve 69. dakikalarda Joseph, 63. dakikada Felix, 66. dakikada Hürcan, 71. dakikada Fikri, 80 ve 89. dakikalarda ise Hürcan kaydetti. Ozanköy'ün tek golünü ise 21. dakikada penaltıdan Fikret kaydetti. 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 17 mağlubiyetle 19 puanla son sırada yer alan Ozanköy bu sonuçla ligin bitimine 1 hafta kala küme düşen ilk takım oldu.

GOLCÜLERİN DÜELLOSUNU KENAN KAZANDI

K-Pet Süper Lig'de 29. hafta mücadelesinde ligde rahat konumda bulunan Doğan Türk Birliği ile Lefke karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi Doğan Türk Birliği'nin 3-2 üstünlüğünde sonuçlandı.

Doğan Türk Birliği'ne galibiyeti getiren golleri, 73 ve 81. dakikalarda Kenan, 90. dakikada ise Hasan Kanlı'dan geldi. Lefke'nin gollerini ise 37 ve 53. dakikalarda Kasım kaydetti.

Mücadelenin 83. dakikasında Lefke'den Kasım kırmızı kart gördü. 75. dakikada Doğan Türk Birliği Teknik Direktörü Caner Oshan, 82. dakikada Lefke Yardımcı Antrenörü Çağan Çerkez oyundan ihraç edildi. Bu sonuçla Doğan Türk Birliği puanını 56 yaparken, Lefke 41 puanda kaldı.

GG 1 PUANA DUACI

K-Pet Süper Lig'de 29. hafta mücadelesinde iki yeşil beyazlı takım Merit Alsancak Yeşilova ile Gençlik Gücü karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Merit Alsancak Yeşilova'nın golünü 40. dakikada Billy Mehmet, Gençlik Gücü'nün golünü ise 49. dakikada Yusuf kaydetti. Bu sonuçla Merit A.Yeşilova puanını 44'e, Gençlik Gücü ise 33'e yükseltti. Play out oynayacak olan Gençlik Gücü aldığı 1 puanla

BİR PUANIN MAĞUSA İÇİN ANLAMI BÜYÜK

K-Pet Süper Lig'de29. hafta mücadelesinde Binatlı ile Mağusa Türk Gücü karşı karşıya geldi. Mücadele Mağusa Türk Gücü'nün son dakika golüyle 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Binatlı'nın golünü 86. dakikada Mehmet Erol, Mağusa Türk Gücü'nün golünü ise 90+4. dakikada penaltıdan Yasin kaydetti. Bu sonuçla Binatlı puanını 50'ye, Mağusa Türk Gücü ise 38'e yükseltti. Mağusa Türk Gücü'nün elde ettiği 1 puan sarı yeşillilere play out oynamama hedefi doğrultusunda büyük avantaj yarattı.