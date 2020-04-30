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İskele Trabzonspor’un genel kurulu yine ertelendi

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1461 İskele Trabzonspor’un gerçekleştirmeyi hedeflediği genel kurulu, korona virüs süreci nedeniyle bir kez daha ertelenirken, genel kurulun yeri de değişti

İskele Trabzonspor’un genel kurulu yine ertelendi

BTM Birinci Lig kulüplerinden 1461 İskele Trabzonspor’un gerçekleştirmeyi hedeflediği genel kurulu bir kez daha ertelendi.

1461 İskele Trabzonspor başkanı Tayfun Köksal, Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle Bakanlar Kurulunun aldığı kısmi sokağa çıkma yasağı kararını uzatması ve spor faaliyetlerinin de 15 Mayıs’a kadar yasaklanması üzerine, genel kurulu bir kez daha ertelemek zorunda kaldıklarını açıkladı.

24 Mayıs’ta gerçekleştirilmesi planlanan genel kurulun yeri de değiştirildi. Mecburiyetten dolayı 7 Haziran’a ertelenen genel kurul, İskele Belediyesi Düğün Salonunun o tarihte dolu olması nedeniyle İskele Karadeniz Kültür Derneği Salonunda yapılacak.

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