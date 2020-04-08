İskele Trabzonspor’un genel kurulu ertelendi

1461 İskele Trabzonspor’un, olağan genel kurulu, korona virus salgını nedeni ile ertelenirken, genel kurulun Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirilmesi hedefleniyor

BTM Birinci Lig Kırmızı Gruptaki ilk sezonunda kalıcı olmayı başaran 1461 İskele Trabzonspor’un, Mart ayı sonunda gerçekleştirmeyi planladığı ancak korona virus salgını nedeni ile Nisan ayına ertelediği olağan genel kurulu aynı nedenle yeniden ertelenirken, genel kurulun Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

1461 İskele Trabzonspor’un olağan genel kurulu, 24 Mayıs Pazar günü saat 12:00’de İskele Belediyesi Kapalı Düğün Salonunda yapılacak.

1461 İskele Trabzonspor’da göreve geldikten sonra kulübe şampiyonluk yaşatan, alt yapıya önemli yatırımlar yapan başkan Tayfun Köksal, olağan genel kurulda başkan adayı olacak. Tayfun Köksal, üyeler onay vermesi halinde görevine devam edecek. Başkan adayı olmak isteyen üyeler, 22 Mayıs Cuma saat 17:00’ye kadar başvurularını yapabilecekler.