İskele Trabzonspor’un genel kurul tarihi açıklandı

1461 İskele Trabzonspor’un 3. olağan genel kurulunun gerçekleştirileceği tarih açıklandı

BTM Birinci Lig kulüplerinden 1461 İskele Trabzonspor’un 3. olağan genel kurulunun gerçekleştirileceği tarih açıklandı.

Tayfun Köksal başkanlığındaki yönetim kurulu, 1461 İskele Trabzonspor’un 3. olağan genel kurulunu 26 Nisan Pazar günü İskeleBelediyesi Kapalı Düğün Salonunda saat 12:00’de gerçekleştirecek.

Başkan Tayfun Köksal’ın başkanlığa yeniden aday olacağı 3. olağan genel kurulda başkan adayı olmak isteyenler, 24 Nisan Cuma günü saat 17:00’ye kadar kulüp sekreteri Fatma Kuş’a yazılı dilekçelerini verebilecekler. Bu arada başkan Tayfun Köksal, başkanlığa yeniden aday olacağını açıklamıştı.