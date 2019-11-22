İskele Trabzonspor’u saha sorunu zorluyor

BTM Birinci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden 1461 İskele Trabzonspor saha sorunu nedeniyle zorluklar yaşıyor.

İskele Trabzonspor saha sorunu nedeniyle antrenmanlarını ve maçlarını Akova Eray Vudalı Stadında yapıyor. Bu durum da kulübe ekstra maddi külfet getiriyor.

İskele Trabzonspor kulüp başkanı Tayfun Köksal yaptığı açıklamada her antrenman için 120TL saha parası ödediklerini, ulaşım masrafları ile de bu miktarın daha da arttığını belirtirken, kulübü maddi olarak zorladığını vurguladı.

Tayfun Köksal, Spor Dairesi yetkililerinin bir an önce saha sorunlarını çözmesi için gerekli girişimlerini yapmalarını talep etti.