İskele Trabzonspor’dan korona tedbiri

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF), Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu karar doğrultusunda tüm futbol karşılaşmalarının 22 Mart tarihine kadar iptal etmesinden sonra takımlar da antrenmanları iptal etmeye başladılar.

BTM Birinci Lig ekibi 1461 İskele Trabzonspor kulübü de alt yapıdaki tüm yaş gruplarının antrenmanlarının iptal edildiği açıklandı.

1461 İskele Trabzonspor kulübü başkanı Tayfun Köksal tarafından konu ile ilgili yapılan açıklama şöyle;

“1461 İskele Trabzonspor kulübü olarak önceliğimiz sporcu sağlığıdır. Sporu zaten sağlıklı yaşam için yaptırıyoruz.

Tüm Dünyanın zorlu bir dönemden geçtiği bu süreçte bizler de devletimizin aldığı tedbirlere katkı koymak ve sporcularımızın sağlığını koruma adına 1461 İskele Trabzonspor Akademi ile U15 Takımımızın antrenmanlarına ara verdik. Yönetim kurulu olarak gelişmeleri takip ederek antrenmanlarımızı yeniden başlatma tarihini belirleyeceğiz.”