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İskele Trabzonspor’da tek aday Köksal

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1461 İskele Trabzonspor’da 7 Haziran’da yapılacak olan olağan genel kurul öncesinde başkan adaylığına sadece mevcut başkan Tayfun Köksal başvurdu

İskele Trabzonspor’da tek aday Köksal

BTM Birinci Lig kulüplerinden 1461 İskele Trabzonspor’da 7 Haziran Pazar günü saat 12:00’de İskele Karadeniz Kültür Derneği lokalinde yapılacak olan olağan genel kurul öncesinde adaylık başvuru süresi dolarken, başkan adaylığına sadece mevcut başkan Tayfun Köksal başvurdu.

Başkan adayı olan Tayfun Köksal, üyelerin onayını alıp yeniden kulüp başkanı olması halinde güçlü bir yönetim kurulu ile yeni dönemde göre yapacak.

Özellikle kulüp alt yapısına yönelik önemli yatırımlar yapmayı ve kulübün hizmet alanlarını genişletmeyi hedefleyen Tayfun Köksalkulübü daha ileriye taşımayı hedefleyecek.
 

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