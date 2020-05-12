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İskele Trabzonspor’da genel kurul süreci işliyor

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İskele Trabzonspor’da genel kurul süreci işliyor

BTM Birinci Lig kulüplerinden 1461 İskele Trabzonspor’un gerçekleştirmeyi hedeflediği genel kurulu Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle birkaç kez daha ertelenmişti.

1461 İskele Trabzonspor’unmecburiyetten dolayı 7 Haziran’a ertelenen genel kurulu, İskele Karadeniz Kültür Derneği Salonunda saat 12:00’deyapılacak.

Mevcut başkan Tayfun Köksal’ın yeniden aday olacağı genel kurul için başvurular devam ederken, kulüp sekreteri Fatma Kuş’a 22 Mayıs Cuma saat 17:00’ye kadar adaylık için yazılı dilekçe verilebilecek.
 

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