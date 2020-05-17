İskele Trabzonspor vefa örneği sergileyecek

İskele Trabzonspor’da Tayfun Köksal yeniden kulüp başkanı olması halinde kulübün, aralarında kulübün kurucusu Ahmet Elbasan’ın da olduğu kulübe hizmetleri geçmiş merhum kişiler anısına anı turnuvası organize edeceğini açıkladı

1461 İskele Trabzonspor’da yeniden başkan adayı olacak olan Tayfun Köksal, üyelerin onayını alıp yeniden kulüp başkanı olması halinde özellikle kulüp alt yapısına yönelik önemli yatırımlar yapmayı ve kulübün hizmet alanlarını genişletmeyi hedefliyor.

Tayfun Köksalkulüp başkanı olması halindeyapmayı hedefledikleri ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Yeni dönemde yönetim kurulu olarak göreve seçildiğimiz zaman yeni dönemde kulübe yıllarca emeği geçen ve rahmetli olan değerli büyüklerimiz için minikler anı turnuvası düzenlemeyi düşünüyoruz.

Kulübümüze hizmetleri geçmiş vefat etmiş kişiler olan kulübün kurucusu rahmetli milletvekili Ahmet Elbasan,Mehmet Salih Güney. Ahmet Demir, Gençali Kırmızıyüz, Mehmet Kuş, Mevlut Aslanbaba veNejmi Kaplan’ın anılarına anı turnuvası gerçekleştirmeyi planlıyoruz.

Ayrıca yıllar önce futbolu bırakmış olan master futbolcular için de İskele Halı Sahasında gerçekleştirmeyi düşündüğümüz turnuvayı planlamaya başladık. 7 Haziran 2020 genel kurulundan sonra hemen akabinde çalışmalara başlanacak.”