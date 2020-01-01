İskele Trabzonspor taarruzda

BTM Birinci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden 1461 İskele Trabzonspor transfer dönemi içerisinde birçok futbolcuyla anlaştı.

Hamit Çakaloğlu’ndan sonra 1461 İskele Trabzonspor, Mutluyaka’dan Uğur İlgün, Kaplıca’dan Reşat Genç, Civisil’den Okan Erol kiralık olarak takıma katıldılar. Geçtiğimiz sezon takımın şampiyonluğuna büyük katkı koyan Reşat Korkmaz da yeniden takıma dönerken, Türkiye Bölgesel Amatör Ligden de Yavuz Karadağ takıma transfer oldu.

Tayfun Köksal başkanlığındaki 1461 İskele Trabzonspor, ikinci devrede üst sıraları zorlayan bir takım olmayı hedefleyecek.