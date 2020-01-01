banner255
banner69
Gençlerin mücadelesi şampiyonluk ve final için
Gençlerin mücadelesi şampiyonluk ve final için
9 0
Fatma teyzemizin şikayetine bir kulak verin
Fatma teyzemizin şikayetine bir kulak verin
74 0
 
KKTC’de 2019’u uğurlarken (1)
KKTC’de 2019’u uğurlarken (1)
24 0
Girne’de salonda sorun çok
Girne’de salonda sorun çok
90 0
Senfoni Orkestrası’ndan muhteşem konser
Senfoni Orkestrası’ndan muhteşem konser
16 0
Kaplanlar,
Kaplanlar, "Günay abileri" için kazandı
193 0
302 Beygirlik Hibrit 2020 Toyota RAV4 Prime tanıtıldı
302 Beygirlik Hibrit 2020 Toyota RAV4 Prime tanıtıldı
45 0
banner355

İskele Trabzonspor taarruzda

banner27

İskele Trabzonspor taarruzda

BTM Birinci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden 1461 İskele Trabzonspor transfer dönemi içerisinde birçok futbolcuyla anlaştı.

Hamit Çakaloğlu’ndan sonra 1461 İskele Trabzonspor, Mutluyaka’dan Uğur İlgün, Kaplıca’dan Reşat Genç, Civisil’den Okan Erol kiralık olarak takıma katıldılar. Geçtiğimiz sezon takımın şampiyonluğuna büyük katkı koyan Reşat Korkmaz da yeniden takıma dönerken, Türkiye Bölgesel Amatör Ligden de Yavuz Karadağ takıma transfer oldu.

Tayfun Köksal başkanlığındaki 1461 İskele Trabzonspor, ikinci devrede üst sıraları zorlayan bir takım olmayı hedefleyecek.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.