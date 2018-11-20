İskele'nin yeni başkanı Berkel

Gençler Birliği'nin olağan üstü genel kurulu gerçekleştirilirken, kulübün 100,000 TL olarak görülen borcu, kulübün yöneticileri tarafından ödendi. Ülker Fahri, 30,000 TL’yi genel kurulda kulübe bağışladı. Rifat Berkel, oy çokluğu ile kulübün yeni başkanı oldu

K-PET Süper Lig'de galibiyetsiz son sırada yer alan Gençler Birliği'nin olağan üstü genel kurulu dün İskele Düğün Salonu'nda gerçekleştirildi.

İlker Züğürt'ün istifası sonrasında gerçekleştirilen olağan üstü genel kurulda öncelikle divan başkanlığı oluşturuldu. Halil Orun divan başkanı olurken, Hüseyin Özterel ve Eray Göksan divan sekreterlik görevlerini üstlendiler.

Başkanlık seçiminden önce faaliyet ve mali raporu tüzük gereği açıklayan eski başkan İlker Züğürt’ün raporları üyeler tarafından oy çokluğu ile aklandı.Mali rapora göre kulübün geliri 426,381TL, gideri ise 525,501TL olarak açıklandı.

Gelir ve giderler arasındaki farkın ise kulübün yöneticileri tarafından ödenerek gelir gider dengesinin eşitlendiği açıklandı.Eski yöneticilerden Ülker Fahri, kulübün kendisine olan 30,000 TL’lik borcunu genel kurul huzurunda kulübe bağışladığını açıkladı.

Faaliyet ve mali raporun okunması sonrasında yapılan eleştiriler ve sorulan sorulara verilen yanıtlardan sonra kulüp başkanlığı seçimine geçildi. İlker Züğürt'ün yönetiminde asbaşkan olan Rifat Berkel'in tek aday olduğu olağan üstü genel kurulda Rifat Berkel, oy çokluğu ile Gençler Birliği'nin yeni kulüp başkanı olarak seçildi.

Kulüp başkanı seçildikten sonra kısa bir konuşma yapan Rifat Berkel, camiada birlik beraberlik zamanı olduğuna vurgu yaptı. Mali durumun farkında olduğunu ve gerekli sponsorluk anlaşmalarını yaptığını belirten Rifat Berkel, bunu basın yoluyla ilerleyen zamanlarda açıklayacaklarını söyledi. Kulübe Türkiye’den dost bir belediyeden bir otobüs bağışının olacağını belirten Rifat Berkel, yönetim kurulunu da ilerleyen günlerde açıklayacağını söyledi.