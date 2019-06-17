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Iskele'nin transfer taaruzu sürüyor

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Iskele'nin transfer taaruzu sürüyor
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İskele ekibi Gençler Birliği yeniden Süper Lige dönmek için transferlerini sürdürüyor. Gençler Birliği başkanı Rıfat Berkel, Mağusa Türk Gücü'nün kiralık futbolcuları arasında yer alan Mert Çökü'yü kadrosuna kattı. Genç ve başarılı orta saha futbolcusu Mert Çökü, geçtiğimiz sezonu Maraş'ta geçirmişti.

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