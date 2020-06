İskele “İsyan Marşı” ile coşacak

Rifat Berkel, “Süper Lige çıkma hedefleri doğrultusunda çıkacakları son 8 maç öncesinde camiayı daha fazla motive etmek için bir kulüp marşı yaptırdık. Marşımızın adı da İsyan Marşı’dır Gençlerbirliği taraftarlarına bu süreçte ihtiyacımız olacaktır.” açıklamasını yaptı

Larnaka Gençler Birliği kulüp başkanı Rifat Berkel, İskele Gençlerbirliği taraftarlarına, Süper Lige çıkma hedefleri doğrultusunda çıkacakları son 8 maç öncesinde camiayı daha fazla motive etmek için bir kulüp marşı yaptırdıklarının müjdesini verdi.

Rifat Berkel’in konu ile ilgili açıklamaları şöyle:

“Yeni ve heyecanlı bir son sekiz maçımıza çıkıyoruz. İskele Gençlerbirliği taraftarlarına bu süreçte ihtiyacımız olacaktır.

Genel olarak içimizdeki İskele sevdası İskele Gençlerbirliği aşkımızı ifade eden en iyi kelime tutkudur. Larnaka Gençlerbirliği olarak, kelimelerle tarif edilemeyecek kadar muhteşem taraftarlarımızın tribünleri inleten sesi, sadece sahaya çıktığımızda değil, her zaman kulaklarımdadır. Taraftarlarımıza kulüp başkanlığını bıraktığımda bile her zaman gurur ve mutlulukla hatırlanacak bir marş armağan etmek istedim. Marşımızın adı da İsyan Marşı’dır.

Bugüne kadar bana verdiğiniz destek, sahada attığım her adımda İskele’nin varlığını daha çok hissetmemi sağladı, sorumluluğumu artırdı. Sevincime, üzüntüme yoldaş oldu. Bu camiada yaşadığım her an bende silinmez izler bıraktı.

İskele ve Gençlerbirliği benim vazgeçilmezimdir, öyle de olmaya devam edecek. İskelemizin yolunun açık ve başarılarla dolu olmasını temenni ederim. İyi dilekleriniz ve dualarınız, bana her zaman güç kattı, güç katacaktır.”