"İskele gençliğinin takımıyız"

1461 İskele Trabzonspor başkan adayı Tayfun Köksal, “Bu ekonomik sıkıntıda birlik olmamız gerekiyor. Biz yalnız bir şey başaramayız. Bu takım İskele’nin ve İskele gençliğinin takımıdır.” açıklamasını yaptı

BTM Birinci Lig kulüplerinden 1461 İskele Trabzonspor’da 7 Haziran Pazar günü saat 12:00’de İskele Karadeniz Kültür Derneği lokalinde yapılacak olan olağan genel kurul öncesinde adaylık başvuru süresi dolarken, başkan adaylığına sadece mevcut başkan Tayfun Köksal başvurmuştu.

Tek başkan adayı olan Tayfun Köksal, başkan adaylığının kesinleşmesinden sonra 1461 İskele Trabzonspor Kulübü yeni yönetim kurulu ve akademi kurulu adına 1461 İskele Trabzonspor camiasına destek çağrısı niteliğindekişu açıklamayı yaptı:

“Bilindiği üzere kulübümüzün 07 Haziran 2020 tarihinde genel kurulu var. Bu bağlamda kulüp başkan adaylığı başvurusunubirtek ben yaptım.

Ekonomik olarak çok kötü günler geçirdiğimiz asla tartışılmazdır. Ama ben ve yeni yönetim kurulumuz ve akademi kurulumuz kulübümüze sahip çıkmaya çalışıyoruz.

Buradan1461 İskele Trabzonspor camiasına seslenmek istiyorum. Bu ekonomik sıkıntıda birlik olmamız gerekiyor. Bence birlikten kuvvet doğar. Biz yöneticiler ve başkanlar gelip geçiciyiz ama kulübümüz kalıcıdır.

Sizinde desteğinize ihtiyacımız var. Biz yalnız birşey başaramayız. Birlik olursak başarı kaçınılmaz olur. Sizden ricam küsmeleri darılmaları bir kenara bırakalım. Bu takım İskele’nin ve İskele gençliğinin takımıdır.”

