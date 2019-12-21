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İskele evinde çaktı gürledi

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Gençler Birliği, Bülent Çakmak'ın attığı gollerle Görneç'i geçerek kötü gidişini sonlandırırken, Görneç istikrarsız gidişini sürdürdü

İskele evinde çaktı gürledi

K-PET Birinci Lig'de 15. haftanın önemli maçında üst sıralardan uzaklaşmak istemeyen Gençler Birliği, Bülent Çakmak'ın hat trick yaptığı maçta Görneç'i 3-1 mağlup etti.

İskele Cumhuriyet Stadında oynanan maçları kazanmakta zorlanan Gençler Birliği, Görneç karşısında bu kez rahat bir galibiyet aldı.

İsfendiyar Açıksöz'ün yönettiği maça oldukça etkili başlayan Gençler Birliği, Bülent Çakmak'ın 20 ve 31. dakikalarda attığı gollerle devreyi 2-0 önde tamamladı.

İkinci devreye de Gençler Birliği, yine etkili başlarken golcü Bülent Çakmak, 52'de takımının üçüncü golünü attı. 3-0

Golden sonra rahatlayan Gençler Birliği karşısında Görneç, 53'te Mehmet İnce 1 gol bulmasına rağmen maç sonuna kadar başka gol olmadı ve Gençler Birliği maçı 3-1 kazandı.

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