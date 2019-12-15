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İskele eriyor

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Gençler Birliği, son haftalarda aldığı kötü sonuçlara Çanakkale karşısında bir yenisini daha eklerken, öne geçtiği galibiyeti koruyamayarak beraberliğe razı olup, zirve yarışında yara almaya devam etti. Çanakkaleliler ise maçın hakemine tepki gösterdiler

İskele eriyor

K-PET Birinci Ligin 14. haftasında İskele Cumhuriyet Stadında oynanan ve İsmail Ercan'ın yönettiği önemli maçta, Gençler Birliği ile Çanakkale, 2-2 berabere kaldılar.

Maçın ilk devresi oldukça hareketli başlarken, her 2 takım da gol için çaba gösterdiler. Gençler Birliği maça adeta golle başlarken, golcüsü Bülent ile dakika 2'de 1-0 öne geçti. Dakika 20'de Hasan Aktaş savunmadan öne çıkarak golünü atarken, skora denge getirdi.

252te Ahmet Kara Gençler Birliği'ni 2-1 öne geçirirken, devre sonuna kadar da bu skoru korumayı başardı.

İkinci devrede her 2 takımın çabaları uzun süre gol getirmezken maçın 60. dakikasında hakem İsmail Ercan'ın,  sarı kartı bulunan Gençler Birliği futbolcusu Mahmut Gerdan'a 2. sarı kartı göstermekten vazgeçmesine Çanakkaleliler tepki gösterdiler. Maçın son dakikasında ise Çanakkale'nin yıldızı Uvanç skoru belirledi. 2-2

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