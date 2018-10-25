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İskele'de yeni kriz

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İskele'de yeni kriz
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K-PET Süper Lig sonuncusu Gençler Birliği'nde son zamanlarda yaşanan krizlere bu kez de yönetim krizi eklendi. İlker Züğürt başkanlığındaki yönetimde görev yapan Cem Kanat ile Mustafa Kabasakal görevlerinden istifa ettiler. Cem Kanat ile Mustafa Kabasakal, yönetimin bugünden itibaren kendilerinden hiçbir şey beklememesini açıkladılar.

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