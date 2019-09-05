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İskele'de Topaloğlu anısına oynayacaklar

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Attila Topaloğlu, Larnaka Gençler Birliği ile Gençlik Gücü arasında oynanacak anı karşılaşması ile anılacak. Maç öncesinde taraftarlara nohutlu pilav dağıtılacak

İskele'de Topaloğlu anısına oynayacaklar
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Eski hakemlerimizden, MHK ve Hakemler Derneği başkanlığı yapmış merhum Attila Topaloğlu, vefatının 19. yılında Larnaka Gençler Birliği ile Gençlik Gücü arasında oynanacak anı karşılaşması ile anılacak.

Karşılaşma yarın akşam İskele Cumhuriyet Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak. Merhum Attila Topaloğlu’nun oğlu Hasan Topaloğlu’nun çalıştırdığı Larnaka Gençler Birliği ile Gençlik Gücü’nün karşılaşacağı karşılaşmaya her iki takım da maça büyük önem verirken, lig öncesi son provalarını yapacaklar.
Aynı zamanda Gençler Birliği'nin resmi sezon açılışının da yapılacağı maçı izlemeye gelen taraftarlara, Larnaka'nın meşhur yemeği nohutlu pilav dağıtılacak.


 

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