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İskele'de şampiyon İskele

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İskele Trabzonspor, Boğaziçi'ni çok rahat bir oyundan sonra, 3-0 mağlup ederek BTM Birinci Lige yükseldi

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İskele'de şampiyon İskele
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Necati KÜLAHLILAR

BTM İkinci Lig play off final maçında aynı grubu lider tamamlayan İskele Trabzonspor ile ikinci sırada tamamlayan Boğaziçi arasındaki maçı çok rahat bir oyundan sonra 3-0 kazanan İskele Trabzonspor BTM Birinci Lige yükseldi.

Hakan Ünal'ın yönettiği İskele Cumhuriyet Stadındaki maç kalabalık taraftar topluluğu önünde oynanırken, İskele Trabzonspor ilk devrede daha üstün oynadı. İskele Trabzonspor Mehmet Çavdar'ın golüyle devreyi 1-0 önde tamamladı.

İkinci devre de sahada istediğini daha çok yapan takım İskele Trabzonspor olurken, Ayberk ve Hasan Uzun'un golleriyle maçı 3-0 kazandı.

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