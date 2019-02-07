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İskele'de gece maçı başka haftaya kaldı

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K-Pet Süper Lig’de daha önce 8 Şubat 2019 Cuma günü, saat 18.30’da İskele Cumhuriyet Stadı’nda oynanacağı duyurulan Gençler Birliği – Girne Halk Evi karşılaşması elverişsiz hava koşulları sebebiyle çalışmaların yarım kalmasından

İskele'de gece maçı başka haftaya kaldı
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K-PET Süper Lig'de bu akşam İskele Cumhuriyet Stadı'nda oynanacağı açıklanan Gençler Birliği - GHE gece maçı elektriğin yağmurlardan dolayı bağlanamamasından dolayı Cumartesi Saat 14.00 de alındı.

Konuyla ilgili Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklama şöyle:

“K-Pet Süper Lig’de daha önce 8 Şubat 2019 Cuma günü, saat 18.30’da İskele Cumhuriyet Stadı’nda oynanacağı duyurulan Gençler Birliği – Girne Halk Evi karşılaşması elverişsiz hava koşulları sebebiyle çalışmaların yarım kalmasından dolayı bir gün sonraya ertelenmiştir. İlgili karşılaşma 9 Şubat 2019 Cumartesi günü saat 14.00’te yine İskele Cumhuriyet Stadı’nda oynanacaktır.”

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