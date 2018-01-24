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İskele'de aydınlık geceler zamanı

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İskele'de aydınlık geceler zamanı
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İskele Cumhuriyet Stadyumu'nda ışıklandırma çalışmaları tamamlandı. Yenilenmiş ve ışıklandırılmış haliyle faaliyete geçecek olan İskele Cumhuriyet Stadyumu'nun yeni halinin açılışı gerçekleştirilecek.

İskele Cumhuriyet Stadyumu, ligin on yedinci haftasında oynanacak olan Gençler Birliği-Yenicami karşılaşması ile birlikte ilk gece maçına ev sahipliği yapacak. İskele Cumhuriyet Stadyumu, aydınlatma projesi ile birlikte yapılan çevre düzenlemesi sonrasında 2 Şubat Cuma akşamı oynanacak olan karşılaşma ile birlikte yenilenmiş kimliği ile hizmete girecek.

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