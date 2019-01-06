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Isimat-Mirin Kartal oldu

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Beşiktaş, PSV Eindhoven'ın Fransız stoperi Nicolas Isimat-Mirin'i kadrosuna kattığını resmen duyurdu

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Isimat-Mirin Kartal oldu
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Devre arası transfer döneminin başlamasıyla birlikte forvet hattına Burak Yılmaz'ı transfer eden Beşiktaş, savunma takviyesi için de Nicolas Isimat-Mirin'de mutlu sona ulaştı.

Siyah beyazlılar, PSV Eindoven'ın Fransız stoperini kadrosuna kattığını resmen duyurdu. Resmi siteden yapılan açıklamada, "Futbol Takımımız, devre arası transfer çalışmaları kapsamında Fransız savunma oyuncusu Nicolas Isimat-Mirin’i kadrosuna kattı. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Nicolas Isimat-Mirin’e başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Sabah saatlerinde sağlık kontrollerinden geçen 27 yaşındaki futbolcu, siyah beyazlıların Antalya'da gerçekleştirilen ikinci yarı kamp çalışmalarına katılacak.

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