Işık:Kulüpler geleceğe yatırım yapmalı

Salih Işık, COVİD -19 süreci sonrasında yaşanacak ekonomik sıkıntı nedeniyle, kulüplerimizin kendi akademilerini kurarak geleceğe yatırım yapmaları gerektiğini, açıkladı

İsmet KARAOSMAN

Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi Koordinatörü Salih Işık, COVİD -19 süreci sonrasında yapılması gerekenler konusunda açıklamalarda bulundu.

Sporda alt yapıların daha da önem kazanacağını belirten Salih Işık’ın açıklamaları şöyle:

“Tüketen değil üreten olmalıyız, kendi öz evlatlarımıza güvenerek onların önünü açarak bir çok şeyi başarabiliriz.

COVİD -19 süreci sonrasında bazı şeyler artık eskisi gibi olmayacak. Bir gerçek var ki büyük bir ekonomik sıkıntı bizi bekliyor. Bu demektir ki alt yapılar daha da önem kazanacaktır. O yüzden tüm kulüplerimizin kendi akademilerini kurarak geleceğe yatırım yapmaları gerekmektedir.

Bizler Çetinkaya olarak gerçek anlamda çok güçlü bir alt yapı oluşturduk. Geçmişten geleceğe “Efsane” ismine yakışır bir süreci başlattık. Tesisleşmeye çok önem veriyoruz. Çetinkaya camiası alt yapısına sahip çıktı. Yurt içi turnuvaların yanı sıra yurt dışı turnuvalara katılarak çocuklarımızın mevcut kısır döngüden dışarı çıkmasını sağlıyoruz. Ailelerimizden yurt dışı turnuvalara katılmamamız için bizlere çok büyük talepler geliyor.

Bizim kendi çocuklarımıza güvenip öz kaynak yetiştirme içerisine girmekten başka çaremiz yoktur. Çünkü bazı şeylerin düzelebilmesi için öz kaynak projesi yaratmak gerekmektedir.”