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“Işık göründü”

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CONIFA Dünya Kupası’nda Milli Takımın asist kralı olan Fırat Ersalan, şampiyona ile ilgili değerlendirmelerde bulundu ve “Bir dış teması başarıyla tamamladık. Karanlık tünelde şimdilerde uzaklarda ışık göründü” dedi

“Işık göründü”
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Paddy Power CONIFA Dünya Kupası 2018'de KKTC Milli Takımı’nın önemli futbolcularından Fırat Ersalan, şampiyona ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

5 asist ile takımın asist kralı olan Fırat Ersalan’ın değerlendirmeleri şöyle:

“Ülkemizi bir dış temas da daha başarılı bir şekilde temsil ederek alternatif  Dünya Kupası’nda 2. olduk. Bayrağımızı dalgalandırıp, binlerce insana daha KKTC’nin var olduğunu şans verilince neler yapabileceğini gösterdik. Emeği geçen herkese,yanımızda olup destekleyen, uzakta olup kalbi bizimle atanlara sonsuz teşekkür ederim. Bu yola yıllar önce çıktığımızda yol, çok karanlık bir tüneldi. Ancak şimdilerde uzaklarda ışık göründü. Gelecek güzel günlerde biz, bu gemidekiler o zaman bunun gururunu başımız dik yaşayacağız.”

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