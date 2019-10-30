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Işık: Doğru işler yaptığımızın göstergesi

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Urcan Vangöl Akademisi koordinatörü Salih Işık elde ettikleri başarıların ne kadar doğru işler yaptıklarının göstergesi olduğuna dikkat çekti

Işık: Doğru işler yaptığımızın göstergesi
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Çetinkaya Urcan Vangöl Akademisi U 10 Takımı, İzmir’de Altınordu tesislerinde düzenlenen Felsefe Kardeşliği Turnuvasını 5. sırada tamamlarken, Altınordu Alt Yapı Komitesi tarafından turnuvanın en centilmen takımı seçilmişti.

Çetinkaya Urcan Vangöl Akademisi koordinatörü Salih Işık elde ettikleri başarı sonrasında şu açıklamaları yaptı:

"4 ay önce kurulan akademimiz 2. kez Türkiye’de bir turnuvaya katıldı. Bizler çocuklarımızı böylesi turnuvalara götürerek onların öz güveni kazanmalarını sağlıyoruz.

Ailelerimizle birlikte çok güzel 3 gün geçirdik. Kendilerine çok teşekkür ederim. Çocuklarımız 24 takım arasında çeyrek finale kadar yükselip, 5. oldular. Bu bizim için büyük onur ve ayrıca ne kadar doğru işler yaptığımızın göstergesidir. Ayrıca Altınordu turnuvasında centilmenlik kupasının sahibi olduğumuzdan dolayı çok mutluyuz.

Çocuklarımızla bir kez daha gurur duydum. Böylesi turnuvalara Çetinkaya Urcan Vangöl Akademisi olarak katılmaya devam edeceğiz."

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