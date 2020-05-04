Işık: Çocuklarımızı ve futbolu özledik

Salih Işık, Çetinkaya’nın tesislerinde bulunan çim sahaların durumunu yerinde incelerken, çok özlediğimiz çocuklarımıza böylesi güzel zeminde futbol eğitimi vermeyi diledi

Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi koordinatörü Salih Işık, Çetinkaya’nın tesislerinde bulunan çim sahaların durumunu yerinde inceledi.

Çocuklara böylesi güzel zeminde futbol eğitimi vermeyi dileyen Salih Işık’ın açıklamaları şöyle:

“Çocuklarımız futbolu, bizde çocuklarımızı çok özledik. Metehan tesislerimizde bulunan çim sahalarımız çok güzel bir konuma gelmiş bulunmaktadır.

Çim sabalarımızın bakımında fedakarca çalışan Mehmet Özdağ abimize ve Bülent Şahin hocamıza çok teşekkür ederiz.

Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi olarak en yakın zamanda çocuklarımızın böylesi güzel zeminlerde futbola geri dönmelerini temenni ederiz.“