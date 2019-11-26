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Işık: Çetinkaya’nın geleceğini inşa ediyoruz

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Salih Işık, Çetinkaya Urcan Vangöl Akademide yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunurken, Çetinkaya’nın geleceğini inşa ettiklerini açıkladı

Işık: Çetinkaya’nın geleceğini inşa ediyoruz

Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi Koordinatörü Salih Işık, Çetinkaya Urcan Vangöl Akademide yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Salih Işık'ın açıklamaları şöyle:

"Efsane gelecek diye” Temmuz ayında başladığımız Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi çalışmalarımızın meyvelerini çok kısa süre içerende almış bulunmaktayız.

Akademide görev yapan hocalarımız ve yönetimimizle birlikte müthiş bir enerji ve birliktelik içerisinde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Şu anda Metehan'da bulunan tesisimizde 2 çim saha ve bir halı sahamız mevcuttur. Bunun yanında 2020 yılı Nisan ayında 3. çim sahanın ekimi için de çalışmalarımıza başlamış bulunmaktayız.

Türkiye’de 2 kez turnuvalarla katılan ve katıldığı turnuvalarda başarılı neticeler alan akademimiz yeni yıl da da yurt içi ve yurt dışı turnuvalarında yerini alacaktır.

Bizler Çetinkaya’nın geleceğini inşa ediyoruz. Kulüp başkanımız ve yönetimimizle birlikte bizlere bu yolda desteklerini esirgemeyen ailelerimize çok teşekkür ederim."

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