İşçi takımı "yok" oluyor

Yarım asır önce demir ve çelik fabrikasında çalışan işçiler tarafından kurulan Karabükspor, ekonomik sıkıntılar nedeniyle zor günler geçiriyor

Yarım asır önce demir ve çelik fabrikasında çalışan işçiler tarafından kurulan, tarihinde 3. ve 2. Lig'in ardından 34 sezon 1. Lig, 10 sezon Süper Lig ve bir kez Avrupa kupalarında boy gösteren Karabükspor, ekonomik sıkıntılar nedeniyle zor günler geçiriyor.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifleri doğrultusunda 1937'de 13 haneli Karabük'te, ülkenin ilk ağır sanayisi olan demir ve çelik fabrikalarının temelleri atıldı. Tüm ülkede spor adına yeniden yapılanma sürecine girildiği bu yıllarda, özellikle ülkenin ilk ağır sanayi hamlesinin başladığı yer olan Karabük'te de öncülük yapacak kulüplerin kurulması kararlaştırıldı.

O dönemki adı Demir Çelik İşletmeleri (DÇ) olan kurumun genel müdürü Azmi Tılabar, Karabük'te futbol, atletizm, güreş, bisiklet, basketbol, voleybol, boks ve atıcılık branşlarının yer aldığı DÇ Gençlik Kulübünü kurdu.

İLK TEKNİK DİREKTÖR FABRİKA ÇALIŞANI BİR İNGİLİZ

Kulüpte, futbol takımının ilk teknik direktörlüğünü o dönem işletme montajında görevli İngiliz Lain, atletizm takımı antrenörlüğünü milli atlet Faik Önen, güreş takımı antrenörlüğünü milli güreşçi Yaşar Doğu, boks ve atıcılık dallarında ise hocalığı müessese müdürü Fatin İsfendiyar yaptı.

Gri-mavi renkleri ile "DÇ" arması altında kurulan kulüple Karabük, 1940'lı yıllarda Zonguldak'daki amatör kümelerde başarılı bir grafik çizerek bisiklet, tenis ve güreş gibi spor dallarında sembolleşti, çim saha, kapalı spor salonu ve tenis kortlarına sahip oldu.

İKİ AMATÖR TAKIM BİRLEŞTİ

1941 yılında Safranbolu ilçesine bağlı bucak olan ve ardından 1953'te Zonguldak iline bağlı bir ilçe haline gelen Karabük'te, 1969 yılında DÇ Gençlik Kulübü ile kentte faaliyet gösteren bir başka takım olan Gençlikspor birleşti.

"DÇ Karabükspor" adını alan yeni kulüp, Doğan Şengün başkanlığında Türkiye 3. Ligi'nde mücadele etmeye başladı.

LİG VE KENDİ TARİHİNİN EN KÖTÜ PERFORMANSI

Spor Toto 1. Lig'de 2018-2019 sezonuna transferlerine lisans çıkartamadığı için altyapı oyuncularıyla başlayan ve ligin ilk yarısını 2 beraberliği bulunmasına rağmen 3 puan silme cezası nedeniyle -1 puanla son sırada tamamlayan Kardemir Karabükspor, son iki sezonda üst üste 5 defa yönetim değiştirdi, lig ve kendi tarihinin en kötü performansını sergiledi.

Liglerdeki son 36 maçta (Süper Lig'de 14, 1. Lig'de 22) galibiyet alamayan Karabükspor'un, yaklaşık 150 milyon lira borcu bulunduğunu açıklandı.

Bazı eski yöneticilerinin yolsuzluk yaptıkları iddiasıyla yargılandığı Karabük ekibinin mevcut başkanı Mehmet Yüksel ve yönetimi de kendilerine sahip çıkılmadığı gerekçesiyle olağanüstü kongre kararı aldı.

2. Lig'e düşmesine kesin gözüyle bakılan ve 2 Mart'taki olağanüstü kongrede aday çıkmaması durumunda kayyuma gidecek olan Karabükspor, Süper Lig'de yer alan tekerlekli sandalye basketbol takımını da ligden çekmek zorunda kaldı.