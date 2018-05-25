İrfan ve Buğra, Baf'ta

Baf Ülkü Yurdu yeni sezonda başarısını artırmak için transfer girişimlerine şimdiden başlarken, sadece Halk spor ve Halkın Sesi'nde yazıldığı gibi Yalova’dan İrfan ve Buğra ile anlaşıldı

Niyazi ERGÜLEN K-PET Süper Lig’de başarılı bir sezonu geride bırakan Baf Ülkü Yurdu yeni sezonda başarısını artırmak için transfer girişimlerine şimdiden başlarken, rotasını K-PET Süper Lig’den düşen bölge kulübü Yalova’ya çevirmişti. Baf Ülkü Yurdu yöneticileri, serbest transfer hakları bulunan Yalova kalecisi İrfan Özbay ve orta sahanın etkili ismi Buğra Barın ile dün yaptıkları görüşme sonrasında anlaşmaya vardılar. Her 2 futbolcu da serbest transfer haklarını Baf Ülkü Yurdu'ndan yana kullanacaklar. Baf Ülkü Yurdu’nda yapılacak olan genel kurula tek başkan adayı olarak girecek olan Erhan Arıtan'a tam destek veren eski başkan ve yöneticiler, zirveye oynayan bir takım kurmayı hedefliyorlar. Eski başkan Mustafa Başarı, İrfan ve Buğra'nın transferlerinde büyük pay sahibi oldu.